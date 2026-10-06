Castel Volturno: sequestrata cocaina e denunciato un 34enne I controlli dei carabinieri

Nel corso della notte, a Castel Volturno, i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Mondragone hanno denunciato un 34enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile, allo stato degli atti e fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’intervento è maturato nell’ambito dei mirati servizi di controllo del territorio predisposti per la prevenzione e il contrasto dei reati in genere. Nel corso di un servizio perlustrativo, i militari hanno intercettato, in via Fiume Po, un’autovettura Fiat Panda con tre persone a bordo, due uomini e una donna, intimando al conducente di fermarsi per un controllo.

Durante le operazioni, uno degli occupanti avrebbe lanciato dal finestrino un involucro, immediatamente recuperato dai carabinieri. All’interno è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 7,34 grammi.

Secondo quanto emerso nell’immediatezza del controllo e sulla base delle dichiarazioni spontaneamente rese dagli occupanti del veicolo, la sostanza sarebbe stata nella disponibilità del 34enne, che l’avrebbe quindi gettata dal finestrino alla vista dei militari.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che è stata informata dai Carabinieri per i successivi adempimenti di competenza.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva.