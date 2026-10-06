Cesa: nomina dei tre componenti esterni del nucleo di valutazione 2026/2027 Il comune pubblica l'avviso

È stato reso noto l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di candidature per la nomina di tre componenti esterni del nucleo di valutazione, che resteranno in carica per il periodo 2026/2027.

Tra i professionisti scelti, il sindaco provvederà successivamente a individuare la figura che assumerà l'incarico di Presidente.

Il Nucleo di Valutazione rappresenta un organo chiave per l’efficienza, la trasparenza e la corretta gestione amministrativa dell’Ente locale. Tra i principali compiti affidati ai componenti rientrano: La proposta alla Giunta delle metodologie per la valutazione delle performance organizzative e individuali; Il monitoraggio del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità, con l'elaborazione della relativa relazione annuale; La verifica periodica dell'andamento delle performance e del benessere organizzativo all'interno dell'Ente; Il supporto all’Amministrazione nell'adozione del piano degli obiettivi e nella promozione delle pari opportunità.

Possono presentare domanda i soggetti in possesso della cittadinanza italiana o UE, con un'età non superiore a 65 anni e in possesso di specifici requisiti di titolo di studio (laurea magistrale/specialistica o del vecchio ordinamento in ambiti quali ingegneria gestionale, economia, scienze politiche, sociologia, giurisprudenza o lauree equivalenti, abbinate a ulteriori titoli post-universitari o a comprovate esperienze quinquennali in ruoli analoghi o dirigenziali).

È inoltre richiesto il rispetto dei requisiti di terzietà: i candidati non devono rivestire incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali (o averli rivestiti nei tre anni precedenti).

Le domande di partecipazione, corredate dal curriculum formativo-professionale e dalle dichiarazioni sostitutive richieste dal bando, dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12:00 del 21 ottobre 2026 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cesa.ce.it, oppure consegnate in busta chiusa secondo le modalità indicate nell'avviso.

Il testo integrale dell'avviso pubblico, con tutti i dettagli sui requisiti e la modulistica necessaria, è consultabile sull'albo pretorio online e nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune: www.comune.cesa.ce.it.