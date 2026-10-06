Scontro frontale auto – camion sulla Telesina: muore un 26enne Due persone in codice rosso. L'incidente nel tratto della 372 in provincia di Caserta

Una persona deceduta e due feriti è il tragico bilancio dlel'incidente mortale registrato all'alba lungo la statale Telesina, in provincia di Caserta, tra Pietravairano e Caianello.

A scontrarsi una utilitaria, guidata dal giovane e un autoarticolato che proveniva in senso opposto. Violentissimo l'impatto frontale che non ha lasciato scampo al 26enne che viaggiava in compagnia di altre due persone, entrambe ferite e trasportate in ospedale in codice rosso. Per uno dei feriti si è poi reso necessario il trasferimento in elisoccorso dall'ospedale di Piedimonte a Napoli. Completamente distrutta l'auto.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Teano, le forze dell'ordine per i rilievi e l'Anas.

Strada inizialmente chiusa al traffico, poi riaperta a senso unico alternato. Traffico in tilt lungo l'arteria per l'intera mattinata.