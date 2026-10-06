Castel Volturno, Aveta: "Con la giunta Fico impegno concreto per il territorio" Legalità, riqualificazione e tutela ambientale

"Castel Volturno è una priorità della Regione Campania. Oggi, insieme al presidente Roberto Fico, abbiamo voluto essere presenti sul territorio per testimoniare un impegno che non può limitarsi a singoli interventi, ma deve diventare un percorso continuo di recupero e rilancio”.

Lo dichiara Raffaele Aveta, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, a margine delle attività di abbattimento di un immobile abusivo svolte questa mattina a Castel Volturno.

"Le demolizioni avviate rappresentano un segnale concreto di ripristino della legalità e di recupero del territorio. Ma la sfida è molto più ampia: Castel Volturno ha bisogno di riqualificazione, tutela ambientale, sicurezza e nuove opportunità di sviluppo".

"Con la Giunta Fico stiamo lavorando per restituire attenzione a un territorio che per troppo tempo ha pagato degrado e disattenzione. Tra le prime azioni della nuova amministrazione, oltre all’abbattimento di tutte le strutture abusive che deturpano il litorale, c’è l’istituzione di una nuova zona di protezione speciale in località La Piana.

Proprio lì dove il Governo Meloni intende realizzare un Cpr, noi abbiamo scelto di difendere il valore naturalistico di questo territorio e di immaginare per Castel Volturno un futuro fatto di rigenerazione e sviluppo.

Ci sono enormi potenzialità da liberare e una comunità che merita risposte concrete. Noi ci siamo e continueremo ad esserci", conclude Aveta.