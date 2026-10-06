UFFICIALE. Casertana, Roberto Stellone è il nuovo allenatore Nel pomeriggio ha subito diretto la prima seduta di allenamento

La Casertana comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Roberto Stellone. Il tecnico romano nel pomeriggio ha subito diretto la prima seduta di allenamento in vista del match interno di sabato contro il Monopoli. Ad accogliere l'ex allenatore della Vis Pesaro anche il patron dei falchetti Giuseppe D'Agostino che, dopo aver deciso per l'esonero di Vinicio Espinal, ha puntato con forza su Stellone (accordo fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di serie B).

Allenatore di provata esperienza, ha legato subito il suo nome a quella che è stata un’esaltante scalata. Con lui in panchina, infatti, il Frosinone ha conosciuto il doppio salto di categoria dalla C alle A. Per i ciociari si trattava della prima volta in massima serie. Successivamente esperienze in serie B con Bari, Palermo, Ascoli, Reggina e Benevento. Dal marzo 2024 allo scorso giugno, mister Stellone ha guidato la Vis Pesaro in C.