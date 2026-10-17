Trovato senza vita nei campi: mistero nel casertano

E' stato trovato senza vita, nei campi, parzialmente privo di indumenti. Mistero nel casertano sulla morte di un 65enne della provincia di Benevento.
L'uomo era riverso in un terreno, quando è stato notato dal proprietario di un fondo agricolo, giunto su posto per effettuare alcuni lavori. La tragedia a Vairano Patenora.
E' stato proprio quest'ultimo, a notare il cadavere a terra, accanto ad un Ape car e a dare immediatamente l'allarme. Sul posto i sanitari del 118 i quali non hanno potuto fare altre che constatare il decesso dell'uomo. Il 65enne era già morto da alcune ore
Sul posto i carabinieri di Vairano Scalo. La salma su disposizione della magistratura, che ha avviato un'inchiesta, è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per i relativi accertamenti medico legali.
Una morte al momento avvolta dal mistero. Non si conoscono le reali cause del decesso. Spetterà agli inquirenti ricostruire la dinamica dell'accaduto.