Ragazzo di 13 anni accoltellato al centro commerciale "Campania": due arresti Le indagini dei carabinieri: l'accusa è di tentato omicidio. La lite avvenuta nel parcheggio

La violenta aggressione si sarebbe consumata nella serata del 17 ottobre nel parcheggio del Centro Commerciale Campania, a Marcianise. Una discussione nata per motivi apparentemente banali sarebbe degenerata e sarebbe culminata con il ferimento a coltellate di un ragazzo di 13 anni. Secondo i Carabinieri, il minorenne sarebbe stato colpito ripetutamente e raggiunto da una coltellata al torace, nella zona sinistra del petto.

LA RICOSTRUZIONE: DA UN ALTERCO TRA RAGAZZI ALL'INTERVENTO DEI DUE UOMINI

Secondo la prima ricostruzione investigativa, all'origine dei fatti ci sarebbe stato un acceso confronto tra la vittima e un altro ragazzo, anch'egli minorenne. La discussione, inizialmente circoscritta a ragioni ritenute di poco conto, sarebbe stata seguita a breve distanza di tempo dall'intervento dei due indagati, che avrebbero aggredito il tredicenne. Nel corso dell'azione il giovane sarebbe stato colpito più volte e ferito al torace con un'arma da taglio.

IL FERMO DEI DUE UOMINI DI CAIVANO

Le indagini dei militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Marcianise hanno portato al fermo di due uomini di 34 e 20 anni, entrambi domiciliati a Caivano e già noti alle forze dell'ordine. Sono gravemente indiziati, in concorso, del reato di tentato omicidio aggravato. La loro posizione resta al vaglio dell'autorità giudiziaria e la responsabilità dovrà essere accertata nelle successive fasi del procedimento.

IL RICOVERO: INTERVENTO D'URGENZA AL SANTOBONO

Le condizioni del ragazzo hanno reso necessario il trasferimento in ospedale. Dopo un primo accesso al pronto soccorso di Frattamaggiore, il minorenne è stato trasferito all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Si trova tuttora ricoverato con prognosi riservata.

I DUE FERMATI IN CARCERE A SANTA MARIA CAPUA VETERE

I due fermati sono stati condotti nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Sono state informate le competenti Procure, ordinaria e per i minorenni. I Carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità dei soggetti coinvolti, a partire dalle ragioni che avrebbero innescato il confronto e poi l'aggressione.