Colpita più volte con pugni al volto: terrore in strada a Caserta La discussione sarebbe degenerata in un’aggressione fisica nel corso di una lite

Un intervento tempestivo, compiuto da un ufficiale dei Carabinieri libero dal servizio, ha consentito di affrontare una situazione di aggressione in strada e di contribuire alla messa in sicurezza di una donna.

È accaduto in via Cristoforo Colombo, a Caserta, dove il Tenente, mentre transitava occasionalmente lungo la strada, si è imbattuto in una lite tra due persone, intervenendo immediatamente per far desistere l’uomo dalla condotta aggressiva e proteggere la vittima.

L’ufficiale ha quindi provveduto a segnalare l’accaduto, consentendo l’attivazione dell’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile, giunti sul posto per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, la vicenda sarebbe scaturita da una discussione verbale tra una donna ucraina di 38 anni, e il compagno, un uomo italiano di 59 anni, entrambi residenti nel casertano.

La discussione sarebbe degenerata in un’aggressione fisica: nel corso della lite, l’uomo avrebbe sferrato alcuni colpi al volto della donna, provocandole lesioni lievi.

La vittima ha rifiutato le cure mediche nell’immediatezza, riservandosi di presentare querela. I militari hanno raccolto gli elementi disponibili e informato l’autorità giudiziaria, mentre sono stati avviati ulteriori approfondimenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio.

L’attività investigativa dovrà chiarire anche se quanto accaduto rappresenti un fatto isolato oppure si inserisca in un quadro più ampio di possibili condotte maltrattanti. In tale contesto, è stata annunciata l’intenzione di avanzare una proposta di ammonimento nei confronti dell’uomo, secondo le procedure previste dall’ordinamento.

L’episodio sottolinea il valore della presenza e della prontezza d’intervento anche al di fuori del servizio ordinario. La decisione dell’ufficiale di intervenire senza esitazione, pur essendo libero dal servizio, ha permesso di affrontare nell’immediatezza una situazione potenzialmente pericolosa, favorendo la protezione della persona coinvolta e l’attivazione dei soccorsi istituzionali.

L’intervento si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e nel contrasto della violenza nelle relazioni personali, attraverso la tempestiva gestione delle segnalazioni, la raccolta degli elementi utili alle indagini e l’attenzione alla sicurezza delle persone esposte a rischio.

Gli accertamenti proseguono sotto il coordinamento delle autorità competenti. Resta fermo che le responsabilità relative all’accaduto dovranno essere accertate nelle sedi previste dalla legge, nel rispetto della presunzione di innocenza.