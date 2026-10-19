Cesa: al via il servizio gratuito di doposcuola comunale Anno scolastico 2026-2027

Pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al servizio gratuito di "Doposcuola comunale", destinato agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2026/2027.

Il servizio si configura come un importante intervento socioeducativo volto a supportare i ragazzi nello svolgimento dei compiti, nel consolidamento degli apprendimenti e nell'acquisizione di un metodo di studio efficace.

Le attività si terranno, nella sala polivalente “Giancarlo Siani” di Cesa, con orario orientativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:30 alle 18:30.

Destinatari del progetto sono gli alunni residenti nel Comune di Cesa frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2026/2027, che appartengono a un nucleo familiare con un valore Isee in corso di validità non superiore a € 10.000,00.

Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del 30 ottobre 2026, secondo le modalità indicate nell'avviso ufficiale pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

In caso di esubero delle richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria basata sul valore Isee in ordine crescente.

Il sindaco Enzo Guida precisa: “Con questo intervento confermiamo la nostra vicinanza concreta alle famiglie e ai giovani del territorio. In un momento storico ed economico complesso, l'Amministrazione comunale sceglie di investire sul futuro dei nostri ragazzi, offrendo un supporto educativo gratuito che non è solo un aiuto nello studio, ma un vero e proprio presidio di socialità e inclusione”.

“Il doposcuola comunale è riproposto - aggiunge il consigliere comunale delegato all’istruzione Nicola De Michele - con l'obiettivo di affiancare la scuola e le famiglie nel delicato percorso di crescita e apprendimento degli studenti.

Non si tratta di una semplice assistenza compiti, ma di un'opportunità per acquisire autonomia, metodo e sicurezza nei propri mezzi, ponendo particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità economica.

Invitiamo i genitori interessati a consultare attentamente l'avviso e a presentare istanza entro i termini previsti per consentire una rapida ed efficiente organizzazione delle attività".

È possibile consultare l'avviso completo e scaricare il modello di domanda direttamente sui canali istituzionali del comune di Cesa o rivolgersi all'area affari generali e politiche sociali.