Promozione dell'immagine della città, riqualificazione turistica e culturale A Caserta si lavora in vista dell'anniversario della morte di Luigi Vanvitelli

E' partita ufficialmente la macchina organizzativa del Comune di Caserta in vista delle celebrazioni per l'anno Vanvitelliano promosso in occasione del 250esimo anniversario della morte dell’architetto Luigi Vanvitelli, che cadrà il primo marzo 2023.

"Insieme all’assessore alla Cultura Enzo Battarra - afferma il sindaco di Caserta Carlo Marino - abbiamo inviato una nota ai rappresentati di enti e associazioni del territorio, per invitarli il prossimo 16 febbraio ad una riunione in videoconferenza, programmata con l’obiettivo di formalizzare le adesioni al comitato promotore.

Sarà un momento importante per la città di Caserta, per ricordare, valorizzare e riflettere sul lavoro del grande architetto.

Ci saranno convegni, mostre fotografiche, letture pubbliche, lezioni di studiosi ed altri eventi. Sono già al lavoro per coinvolgere le principali istituzioni cittadine e le associazioni culturali della città, nonché soggetti privati leader in tali settori, che formulino proposte e sostengano le attività programmate.

Caserta a Luigi Vanvitelli, deve perenne riconoscenza per il forte impulso dato alla riorganizzazione del territorio e alle dinamiche socio-economiche su cui è stato possibile costruire la nuova città, erede della antica sul crinale tifatino. Con questi eventi avremo l'occasione di aumentare l'attenzione nazionale e internazionale con positivi contraccolpi per la promozione dell' immagine della città e della qualificazione turistica e culturale."