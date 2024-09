Uno sguardo alle stelle dai Ponti di Valle di Maddaloni: tutti col naso all'insù L'iniziativa per ammirare il firmamento dal capolavoro ingegneristico di Vanvitelli

Torna "Uno sguardo alle stelle dai Ponti della Valle". Sabato 7 settembre, tutti con il naso all'insù per ammirare il firmamento dall'alto del capolavoro ingegneristico di Luigi Vanvitelli a Valle di Maddaloni.

La Reggia di Caserta, in collaborazione con il Comune di Valle di Maddaloni, la Pro Loco “Valle” e l’AstroUMAC, organizza una serata gratuita di osservazione astronomica dall’Acquedotto Carolino. L'appuntamento con i visitatori è alle ore 20 nel piazzale antistante ai Ponti della Valle a Valle di Maddaloni. L’accesso è consentito solo previa prenotazione, inviando una mail a re-ce.acquedottocarolino@cultura.gov.it entro le ore 12 del 5 settembre.

Il pubblico verrà diviso in gruppi che proseguiranno a piedi, guidati dal personale del Museo Reggia di Caserta, fino al camminamento superiore. Durante il percorso verranno illustrate le caratteristiche e le curiosità dell’imponente opera di ingegneria idraulica progettata da Luigi Vanvitelli che si snoda per lo più interrato per una lunghezza di 38,5 km, dalle falde del Taburno fino al monte Briano, dove alimenta la cascata del Parco della Reggia di Caserta.

I Ponti della Valle dell'Acquedotto Carolino rappresentano la parte più grandiosa della struttura progettata per alimentare i giochi d’acqua della Reggia di Caserta e per soddisfare le esigenze del Palazzo e della città. L'infrastruttura, realizzata in tufo con tre ordini di archi a tutto sesto, si innalza per un’altezza di 55,8 metri e una lunghezza di 529 metri.

La visita accompagnata terminerà prima del camminamento superiore dove il pubblico sarà accolto dall'associazione UMAC di Maddaloni che curerà l’osservazione astronomica mediante telescopi messi a disposizione dagli astrofili maddalonesi. L’iniziativa si concluderà alle ore 23.30. Nel piazzale saranno allestiti stand per la degustazione di prodotti tipici del territorio.