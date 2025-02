Reggia di Caserta, torna all'antico splendore la cupola di Palazzo Reale Ultimato l'intervento di pulizia e recupero della struttura che svetta sul sito vanvitelliano

Sono terminati gli interventi sulla costruzione ottagonale della cupola al centro del Palazzo reale, punto più alto e suggestivo, per quanto non fruibile al pubblico, della Reggia.

"All'incrocio dei bracci del Palazzo vanvitelliano è presente una struttura in muratura che fuoriesce dal corpo di fabbrica, realizzata per dare luce al piano interno sottostante - spiegano dal sito culturale -. La lanterna è stata oggetto di una pulitura a secco delle superfici per eliminare i depositi e a disinfezione mediante biocida. Le pareti sono state poi stuccate e rasate laddove presentavano lacune e fessurazioni. Sono state tinteggiate con i colori precedentemente campionati, selezionando le cromie emerse dalle analisi sulla muratura, e ricoperte di protettivo idoneo. Le otto finestre, i cui telai in legno erano ormai in uno stato di insostenibile degrado, sono state sostituite. Adiacente alla lanterna, poi, è presente un grande infisso che consente ai raggi del sole di illuminare la Cappella Palatina. In occasione dell'intervento ai tetti, si è scelto di intervenire anche qui. L’infisso, realizzato in ferro con dettagli in ottone, è stato pulito per asportare i prodotti di corrosione del ferro e successivamente trattato per arrestarne il processo di degrado. Tutte le superfici metalliche sono state trattate con protettivo. I vetri mancanti e quelli lesionati sono stati sostituiti. Oggi l'apice del Palazzo reale della Reggia di Caserta svetta finalmente nel suo candore", conclude la nota stampa.