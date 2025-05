Reggia di Caserta, da giugno apre ai visitatori l'ex casa di guardia di Ercole Ospiterà una bottega per la sostenibilità e l'economia circolare

Dal 1° giugno sarà aperta ai visitatori della Reggia di Caserta l'ex casa di guardia di Ercole. Ospiterà il nuovo punto vendita de Le Serre di Graefer all’interno del Parco Reale. Un altro spazio del Complesso vanvitelliano apre al pubblico del Museo, valorizzando uno tra i più ambiziosi interventi del progetto "SEMI: Sviluppo e meraviglia d’impresa" con il quale la Reggia ha avviato il partenariato pubblico privato per le serre borboniche.

L'ex casa di guardia di Ercole è un'antica piccola masseria del Parco reale, situata all'inizio della Via d'Acqua. E' un fabbricato destinato originariamente a essere punto di vigilanza dei giardini della Corte, più volte riadattato nel tempo e utilizzato, nel secolo scorso, come abitazione del personale di vigilanza in servizio alla Reggia di Caserta. Nell'ottica di restituire vita a questo spazio, Le Serre di Graefer inaugurano questo nuovo angolo green, a poca distanza dalla Fontana Margherita. Dopo un intervento di restauro e riadeguamento, si aprono le porte al pubblico.

Questa piccola bottega offre ai visitatori un'anteprima di ciò che troveranno visitando Le Serre di Graefer nel Giardino Inglese, consentendo, inoltre, una maggiore facilità di acquisto delle piante storiche coltivate e dei gadget del Museo.

Le Serre di Graefer sono un progetto di recupero degli spazi produttivi dell'Istituto del Ministero della Cultura in un’ottica di economia circolare e sostenibilità. L’obiettivo della Reggia di Caserta, Sito riconosciuto Patrimonio UNESCO, è assicurare la riqualificazione e la conservazione programmata del patrimonio vegetale. E’ la prima sperimentazione in Italia di partenariato applicato a un giardino storico, un modello innovativo di politiche di gestione del verde storico in Europa. L'ex casa di guardia di Ercole sarà aperta secondo le modalità e gli orari di ingresso al Parco reale.