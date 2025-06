Reggia di Caserta, via al restauro del Tempio Diruto e del ricovero dei cigni Uno dei luoghi più iconici del sito, nel Giardino Inglese, affidato alle cure degli esperti

Sono iniziati gli interventi di restauro del Tempio Diruto e del ricovero dei cigni nel laghetto del Giardino Inglese della Reggia di Caserta. Uno dei luoghi più iconici del Museo del Ministero della Cultura è oggetto delle cure degli esperti.

Nel Giardino Inglese vi è un luogo speciale dove il tempo si è fermato, conosciuto come lago delle Ninfee o dei Cigni. Nello specchio d'acqua dolce, in questo periodo dell'anno coperto di fiori acquatici bianchi, sorgono due isolette. Su quella più grande c'è il Tempio Diruto, detto anche "tempiotto", un edificio realizzato tra il 1793 e il 1798 sotto forma di rudere antico. La costruzione venne ispirata dalla moda del tempo di riprodurre scavi archeologici, spazi volutamente in rovina, con capitelli corinzi e rocchi di colonne.

Sull’altro lembo di terra vi è la Casa dei Cigni: un piccolo padiglione con volta a calotta semisferica edificato intorno al 1840 all'interno del quale anticamente trovavano riparo i maestosi uccelli.

Il tempio sarà oggetto di un intervento di restauro conservativo, atto a salvaguardare l’esistente. Il ricovero dei volatili, invece, verrà sottoposto a manutenzione straordinaria.

"Le opere avverranno a cantiere aperto e il pubblico del Museo verde potrà assistere alle lavorazioni. La direzione della Reggia di Caserta sta valutando la possibilità, con il supporto degli esperti e dei responsabili del cantiere, di rendere accessibile a piccoli gruppi di visitatori l'area attraverso una piattaforma galleggiante che creerà un percorso sull'acqua del laghetto. I restauri, affidati alla ditta Fratelli Navarra srl, sono finanziati con fondi ordinari", si legge nella nota del sito culturale.