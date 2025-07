Da Caserta a Pietrasanta: successo nella danza contemporanea e arti visive La prestigiosa rassegna internazionale del Dap Festival

È stato un grande successo per l’Arb Dance Company, diretta da Annamaria Di Maio, la partecipazione al Dap Festival di Pietrasanta, la prestigiosa rassegna internazionale di danza contemporanea e arti visive.

La compagnia casertana è andata in scena con lo spettacolo “In To Reveal”, con la coreografia del maestro Francesco Annarumma. Sul palco si sono esibiti i danzatori Chiara Bacci (guest artist, nota per la sua partecipazione al talent “Amici”), Monica Cristiano, Raffaele Iorio, Monia L’Abbate, Carmine Olivazzi e Antonio Gabriele Topo, insieme con i giovanissimi talenti Mathias Castellano e Fiorentino Cardillo, provenienti dal Ballet Studio di Giugliano.

Le musiche di Richard Strauss e i costumi firmati da Giuseppe Tramontano hanno ulteriormente arricchito l’opera, contribuendo a creare un’atmosfera di grande suggestione.

«L’evento - ha dichiarato la direttrice Annamaria Di Maio - ha saputo unire emozione, tecnica e bellezza in un connubio di arte, movimento e musica, regalando al pubblico una serata indimenticabile.

Un sentito ringraziamento al coreografo Francesco Annarumma, alla direzione artistica del Festival nella persona di Adria Ferrali, ai danzatori e a tutto lo staff che ha lavorato instancabilmente dietro le quinte. Il Dap Festival si conferma un luogo d’incontro privilegiato per le arti e siamo felici di aver condiviso questa esperienza con un pubblico così attento e caloroso».

A emozionare il pubblico è stata in particolare la visione artistica del maestro Francesco Annarumma, che ha commentato: «È stata una bellissima esperienza. Ho avuto dei danzatori molto disponibili, genuini, ma soprattutto grandi lavoratori.

E questo ha reso il tutto ancora più bello. È questa una generazione - evidenzia - con una maturità profonda, molto in gamba. sulla quale si deve investire anche per il futuro. Nel gruppo anche Chiara Bacci che, nonostante il successo avuto con la partecipazione ad “Amici”, si è integrata nel contesto con grande umiltà. Ha investito su se stessa per imparare un nuovo linguaggio. Molto bella anche l’accoglienza che abbiamo avuto a Pietrasanta su un palco che ospita i più grandi della danza. E poi voglio ringraziare la direttrice Annamaria Di Maio che crede nei miei progetti e li appoggia. Tra noi ci sono grande stima e

rispetto». Poi conclude: «Spero che questo progetto possa crescere, stiamo lavorando per il futuro e

perché ciò avvenga».

Dopo l’ottimo riscontro al Dap Festival, “In To Reveal” sarà presentato prossimamente anche a Caserta, come annunciato dalla direttrice Di Maio: «Mi sembra doveroso condividere con la nostra città questo meraviglioso lavoro, che porta con sé il frutto di tanta passione e dedizione».