Il ministero della Cultura ha confermato Caserta "città che legge" Il progetto per promuovere la lettura per realizzare una biblioteca diffusa

Caserta è stata confermata “Città che legge”. L’ufficialità è arrivata a seguito di una comunicazione del Ministero della Cultura, che ha sancito l’ammissione di Caserta al bando pubblicato dallo stesso dicastero. Alla città è stata rinnovata la qualifica di “Città che legge”, grazie alla presenza del “Patto per la lettura” e all’approvazione del progetto “Bibliodiffusa CE – Trasformare la città di Caserta in biblioteca diffusa”, che ha coinvolto due scuole aderenti al Patto, l’Istituto “Giordani” e il Liceo “Manzoni”, e due associazioni facenti parte dello stesso, ovvero “Liberi Orizzonti Aps” e “L’isola di Arturo”.

Obiettivo del progetto proposto dal Comune di Caserta, approvato dal Ministero, che ha destinato una somma pari a 41.500 euro, è utilizzare la tecnologia e la partecipazione comunitaria per promuovere la lettura e l’accesso alla cultura in modo dinamico e inclusivo, trasformando la città di Caserta in una biblioteca diffusa.

Le principali attività in programma sono: la creazione di punti di lettura digitali, il bookcrossing urbano e l’organizzazione di letture di gruppo, nel pieno rispetto delle linee guida proposte dal Ministero. Previsto, poi, lo sviluppo dell’app “Caserta Città della Lettura”, che costituisce una componente chiave del progetto che intende trasformare Caserta in una biblioteca diffusa. L’app mira a facilitare l'accesso alla cultura e alla lettura, integrando tecnologia e partecipazione comunitaria.

Inoltre, saranno installate le panchine di lettura, con la cartellonistica sulla quale sarà illustrato il progetto ed indicato il QR code per accedere all’app. Prevista, poi, la progettazione e la creazione di casette del bookcrossing presso i punti di fermata autobus, i centri pediatrici e le frazioni turistiche (in primis Casertavecchia).

Infine, verrà organizzato un concorso letterario che vedrà coinvolti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. I vincitori riceveranno un buono libro di 5000 euro, da riscuotere presso le librerie della città di Caserta che aderiscono alla rete “Città che legge 2024-2025”.