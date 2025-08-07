Gergiev cancellato alla Reggia, da Mosca nuova protesta contro l'Italia Il ministero degli Esteri ha convocato l'incaricato d'affari italiano a Mosca

Il ministero degli Esteri russo ha convocato l'incaricato d'affari italiano a Mosca per protestare contro quella che definisce una "campagna antirussa nello spazio informativo italiano".

Diverse le rimostranze che il Governo guidato da Vladimir Putin ha consegnato a Giovanni Scopa: dai presunti "attacchi russofobi appoggiati dal Governo" alle "attività antirusse della stampa italiana".

Contestata anche la cancellazione del concerto di Valerij Gergiev a Caserta, dopo le proteste contro la decisione della Regione.

"La strada controproducente di creare l'immagine di un nemico nella persona della Russia - si legge nella nota - non risponde in alcun modo agli interessi fondamentali degli italiani e non riflette le tradizioni di lunga data di amicizia e reciproca simpatia tra i popoli di Russia e Italia", si legge nella nota del ministero degli Esteri di Mosca.