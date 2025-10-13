Ok al bando per il recupero delle sorgenti del Fizzo e dell'acquedotto Carolino L'obiettivo è valorizzare la fondamentale infrastruttura idrica grazie a 25 milioni di fondi Pnrr

Pubblicato il bando di gara per i lavori di recupero e valorizzazione delle sorgenti del Fizzo e dell'Acquedotto Carolino. La Reggia di Caserta dà il via alle procedure per adeguare funzionalmente l’impianto di captazione dell’acqua del Complesso vanvitelliano. Obiettivo è la conoscenza reale dell’importante infrastruttura idrica e la corretta gestione della preziosa risorsa lungo tutto il percorso realizzato da Luigi Vanvitelli.

Il Museo del Ministero della Cultura, sito Unesco, è stato selezionato come destinatario dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito dell’investimento finalizzato alla rigenerazione dei parchi e dei giardini storici. L’intervento finanziato, denominato: “Restauro e valorizzazione del Complesso del Parco della Reggia di Caserta", comprende tre ambiti del sito: recupero e valorizzazione delle Sorgenti del Fizzo e dell’Acquedotto Carolino; realizzazione di un impianto di irrigazione automatica e rigenerazione dei tappeti erbosi per il parco reale e il giardino inglese; tutela e salvaguardia del Bosco storico e delle strutture architettoniche della Reale Tenuta di San Silvestro. L

'importo complessivo per tutti gli interventi è di 25 milioni di euro.

L'avviso pubblicato nei giorni scorsi da Invitalia, per i lavori della componente "Recupero e valorizzazione delle Sorgenti del Fizzo e dell’Acquedotto Carolino", è relativo a un importo di 3 milioni 330mila euro. Gli interventi sono stati suddivisi in: restauro conservativo e manutenzione straordinaria dei torrini con evidenze di degrado; restauro dei ponti principali Durazzano e Carlo III; riqualificazione dell’area delle vasche delle sorgenti del Fizzo, comprese le aree verdi; riqualificazione di alcuni tratti della sezione interna del canale.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 13 novembre 2025.

"La Reggia di Caserta con grande impegno, grazie alla collaborazione con l’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR, sta portando avanti tutte le progettualità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - si legge nella nota della Reggia -. Il Museo, che nel 2021 ha presentato la propria candidatura per ricevere fondi PNRR per le sorgenti del Fizzo e l'Acquedotto Carolino, ha grande consapevolezza dell'importanza della risorsa idrica per il patrimonio storico e culturale. L'intervento rappresenterà un importante passo avanti per una più sostenibile gestione dell'acqua che alimenta anche la Cascata e le fontane monumentali del Parco reale".