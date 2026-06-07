La Reggia di Caserta è ancora senza direttore: "Il ministro Giuli è in ritardo"

La Reggia di Caserta senza direttore, dopo la fine del mandato di Tiziana Maffei, diventa un caso politico nazionale. Il Pd – attraverso la capogruppo in commissione Cultura alla Camera Irene Manzi ed il segretario regionale della Campania Piero De Luca – chiedono al Governo di superare al più presto le incertezze di queste settimane.
Nel mirino il ministro Alessandro Giuli, dal momento che non è stata ancora indetta la selezione internazionale per individuare il nuovo direttore del sito culturale vanvitelliano. Attualmente presso gli uffici a Roma è in corso un secondo interpello, alla ricerca di figure idonee interne al ministero: nel caso, si tratterebbe comunque di un incarico a termine di pochi mesi, in attesa del bando internazionale.
Nel frattempo, la Reggia di Caserta è guidata da Alfonsina Russo, direttore del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale.