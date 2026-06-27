Passaggio del collare del Rotary Club Caserta "Luigi Vanvitelli" Anna Di Mauro alla guida del club nel segno dell’impatto duraturo

Si è svolta presso il Ristorante Mulini Reali la tradizionale cerimonia del Passaggio del Collare del Rotary Club Caserta “Luigi Vanvitelli”, appuntamento che ha sancito il passaggio delle consegne tra il presidente uscente Francesco Mercurio e la nuova presidente Anna Di Mauro, chiamata a guidare il club nell’anno rotariano 2026/2027.

La serata ha rappresentato un significativo momento di condivisione tra soci, autorità civili e rotariane, ospiti e rappresentanti del territorio, riaffermando il ruolo del Rotary quale protagonista nella promozione dei valori del servizio, della solidarietà e della cittadinanza attiva.

IL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Nel corso della cerimonia il presidente uscente Francesco Mercurio ha ripercorso le principali iniziative realizzate durante il proprio mandato, ringraziando il consiglio direttivo e tutti i soci per il lavoro svolto a favore della comunità. Attraverso numerosi service e attività di carattere sociale, culturale e formativo, il club ha consolidato la propria presenza sul territorio, rafforzando il dialogo con istituzioni, associazioni e realtà del volontariato.

Il momento più solenne della serata è stato il tradizionale passaggio del collare, simbolo della continuità dell’azione rotariana, con il quale la nuova presidente Anna Di Mauro ha assunto ufficialmente la guida del club. Con questa nuova presidenza si chiude un cerchio tutto femminile che lega il Rotary Club Vanvitelli ai sui club patrocinati, con la presidenza di Enrica Torella al Rotaract Club Caserta “Luigi Vanvitelli” e Sofia Morace alla presidenza dell’Interact Club Caserta Next Generation.

LE AUTORITÀ PRESENTI

Alla cerimonia hanno preso parte numerose personalità del mondo istituzionale e rotariano, a testimonianza del forte legame tra il Rotary e il territorio. Erano presenti il Garante dei Disabili della Regione Campania, Paolo Colombo, la Consigliera di Parità della Provincia di Caserta, Pamela Frasca, il Segretario Distrettuale Rotary 2025/2026, Maria Carola, l’Assistente Distrettuale Rotary 2026/2027, Mario Schiano, la Presidente della Commissione Distrettuale “Autori Rotariani in Corsia”, Giovanna Postiglione, e la Presidente della Commissione Rotary DEI (Dignity, Equity, Inclusion), Carla Coppola e la presidente del Rotary Club “Golfo di Gaeta – Monti Aurunci”, Antonella Marotta.

L’IMPEGNO DELLA NUOVA PRESIDENTE

Avvocata, Consigliera Supplente di Parità della Provincia di Caserta, attivista per i diritti umani, autrice e presidente dell’associazione Giuriste 5.0 ets aps per i Diritti Umani, la presidente Anna Di Mauro, nel suo intervento di insediamento, ha presentato il nuovo consiglio direttivo e le linee programmatiche che guideranno il club nel corso del nuovo anno rotariano, ponendo al centro il tema scelto dal Rotary International, “Creiamo un impatto duraturo”.

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato– sarà sviluppare un programma capace di tradurre concretamente il progetto internazionale del Rotary. Creare un impatto duraturo significa costruire, attraverso i nostri service, le condizioni perché il cambiamento sia reale e produca effetti nel tempo. Vogliamo contribuire in maniera concreta alle esigenze della nostra comunità, mettendo competenze, professionalità e spirito di servizio a disposizione del territorio, affinché ogni iniziativa lasci un segno tangibile nella società civile».

UN ROTARY SEMPRE PIÙ VICINO ALLA COMUNITÀ

La serata – dedicata alle donne vincitrici del Premio Nobel, in particolare a Grazia Deledda nel centenario del suo Nobel per la Letteratura – si è conclusa in un clima di amicizia e partecipazione, confermando la volontà del Rotary Club Caserta “Luigi Vanvitelli” di proseguire il proprio percorso di servizio con rinnovato entusiasmo. Il nuovo anno rotariano sarà caratterizzato da iniziative dedicate all’inclusione, alla cultura, alla formazione delle giovani generazioni e al sostegno delle fasce più fragili della popolazione, nella convinzione che il valore del Rotary risieda nella capacità di trasformare l’impegno dei propri soci in azioni concrete a beneficio dell’intera collettività.