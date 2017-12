"Insieme per cambiare la Campania" Casal di Principe e il tradizionale scambio di auguri.

Si è tenuto nella serata nella sede del movimento "Centro Civico Campania", a Casal di Principe, il tradizionale scambio di auguri.

Erano presenti il presidente Vincenzo Simeone, il consigliere Provinciale Gianluigi Santillo, Attilio Petrillo, Giovanni Antonelli, Carmine Spiaggia, Cesare Diana, il vice sindaco di Casaluce Nicola Marino, Giuseppe Della Gatta, Fortunato Napolitano, Sandra Felaco, Ignazio Ciccarelli, Domenico Puocci, Gennaro Passarelli, Raffaele Ciardiello, Pasquale Abatiello, Mena Riccio, Vincenza Iovine e Marisa Falcone.

"Centro Civico Campania – dice Vincenzo Simeone - è un gruppo solido, fatto di persone che hanno a cuore il bene del territorio. Viviamo in territori martoriati dalla malapolitica, immersi in contesti dove latitano i più elementari servizi pubblici. I giovani sognano un'occupazione stabile che ormai appare quasi come una chimera. Bisogna ripartire dalle nostre terre, muoverci nel popolo e fra il popolo così da riuscire veramente a voltare pagina. E' questa l'essenza del nostro movimento ed è da questi principi che intendiamo ripartire".

Durante l'incontro è intervenuto anche il consigliere provinciale Gianluigi Santillo, il quale ha sottolineato che "Centro Civico Campania pone le sue radici sul principio di aggregazione delle parti: l'intento è quello di essere presenti per i cittadini. Siamo pronti a veicolare un messaggio di sussidiarietà per il bene della nostra amata Campania".