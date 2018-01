Giovanni Improta riceve la cittadinanza onoraria a Teverola Giochi olimpici silenziosi di Samsun 2017

Altro elogio per meriti sportivi per l’olimpionico Giovanni Improta. Presso l’Auditorium delle scuole elementari di Via Campanello, a Teverola, si è svolto il “Gran Galà – Città di Teverola”, durante il quale sono state consegnate pergamene per meriti sociali, culturali e sportivi.

Ad ottenere l’ambito encomio è stato, tra gli altri, anche il campione casalucese Giovanni Improta. Il “premio” è stato frutto di una votazione all’unanimità da parte dell’intero consiglio comunale nel corso dell’assise pubblica del 30 novembre. La cittadinanza onoraria gli è stata conferita per meriti sportivi internazionali, alla luce dell’ultima esperienza ai “Giochi olimpici silenziosi di Samsun 2017”, tenutisi lo scorso luglio, in cui il karateca ha portato a casa una medaglia di bronzo.

All’evento era presente tutta l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Dario Di Matteo. A consegnare il documento attestante la cittadinanza onoraria teverolese è stato il presidente del consiglio comunale Gennaro Caserta. Prima dell’intervento del Maestro Antonio Improta, è stato proiettato un filmato che ha ripercorso i punti focali della carriera di Giovanni Improta.

“Siamo molto gratificati - commenta lo staff Improta - per questo importante riconoscimento ricevuto da Giovanni, un atleta non udente che rappresenta un’eccellenza per l’agro aversano e per Terra di Lavoro. Con le sue vittorie, il fighter ha dimostrato che non esistono diversità nello sport e nel mondo sociale. Chi ha una disabilità non deve abbattersi, ma combattere come ha fatto Giovanni, che è diventato campione del mondo di kick-boxe e medaglia di bronzo olimpica nel karate”.