Lavori in corso, parco Balsamo chiuso ad Aversa Lo comunica il consigliere comunale Francesco Di Virgilio

Nella giornata di oggi il parco Balsamo resterà chiuso al pubblico per manutenzione. “Per tutta la giornata di oggi e fino al termine dei lavori di pulizia del verde – ha detto il consigliere comunale Francesco Di Virgilio – il parco Balsamo resterà chiuso al pubblico per consentire un rapido e completo svolgimento dei lavori di pulizia del verde del parco”. E continua Di Virgilio: “A breve per ciò che concerne questo parco e le altre aree verdi cittadine ci saranno delle importanti novità”.