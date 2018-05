Due giornate: "insieme per la prevenzione" L'Angela Serra Onlus a Gioia Sannitica

Gioca in casa sabato 19 e domenica 20 maggio la Onlus Angela Serra filiale di Caserta/Benevento. L’appuntamento con la prevenzione toccherà stavolta a Calvisi, frazione di Gioia Sannitica, da dove, cioè, lo straordinario progetto nato per sostenere la ricerca sul cancro è nato ad opera della responsabile: il chirurgo Maria Diana Fidanza. Presso l'ex scuola elementare (ed ex sede provvisoria del Comune) in piazza Mario Conte, a Calvisi, infatti, l'Associazione Angela Serra in collaborazione con l'Assocazione In.Ai.Vi “Alessio Boni” e con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale organizza un doppio appuntamento dedicato alla prevenzione.

La mattinata del sabato (19 maggio) sarà dedicata alla prevenzione del rischio cardiovascolare, misurazione della PA, stick glicemico, prelievo per PSA e TSH. Nel pomeriggio sono previsti ecocardiogramma ed ecografia addome pelvico per screening aneurisma aorta addominale. La domenica (20 maggio) sono previsti: ecodoppler dei tronchi sovraortici, ecografia mammaria e visita senologica, ECG e visita cardiologica, ecografia tiroidea e visita.

Le prestazioni verranno effettuate solo su prenotazione e per quelle strumentali si richiede un contributo volontario, necessario per sostenere le attività delle Associazioni e coprire il noleggio delle strumentazioni.

“Ci stiamo preparando ad una due giorni che significherà molto per la nostra filiale, – ha precisato Fidanza – come sempre la squadra di volontari che mettono a disposizione della prevenzione professionalità e passione ce la metteranno tutta a maggior ragione tenendo presente che da Calvisi è partito il nostro viaggio”.

Redazione Bn