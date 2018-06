La Maratona del Matesannio sotto i riflettori nazionali A Gioia Sannitica si ritroveranno ciclisti da ogni parte d’Italia

La Maratona del Matesannio entra a far parte, da quest’anno, anche del Circuito del Centro Italia Tour che raccoglie le più belle manifestazioni amatoriali del panorama ciclistico del Centro Sud Italia.

Grazie alla partnership nata dal comune intento di promuovere le più belle manifestazioni del Centro del Meridione d’Italia, dopo che la concomitanza con altre manifestazioni a calendario, non aveva permesso l’inserimento negli anni scorsi, per l’interesse reciproco dei comitati organizzatori, la sesta edizione della granfondo 2018 viene inserita nel panorama delle più belle corse ciclistiche su strada, oltre al fatto di essere assurta da due anni a rango di gara nazionale Granfondo della Federazione Ciclistica Italiana e di essere da sempre anche tappa fissa dello Scudetto Campano.

Domenica prossima 10 giugno, dunque, a Gioia Sannitica si ritroveranno ciclisti da ogni parte d’Italia grazie al grande impegno profuso dall’Asd Maratona del Matesannio verso un’iniziativa a carattere nazionale che, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, vuole attirare tanta gente nel comprensorio del Matese sia versante casertano che beneventano.

Per non lasciare nulla al caso, gli organizzatori hanno esaminato ogni dettaglio in maniera capillare: dalla sicurezza, alle premiazioni passando anche per il pacco gara di questa edizione che conterrà delle bevande energetiche e succhi di frutta, pasta, prodotti energetici quali barrette e gel, e prodotti locali quali vino, olio e prodotti da forno.

“Puntiamo a renderla il punto di riferimento tra i tanti appassionati delle due ruote sia campani che di tutto il sud Italia, strizzando l’occhio ai tanti ciclisti che iniziano a seguirci anche dal nord”, dichiara il presidente Claudio Melillo.

A confermare la validità delle partnership con lo Scudetto Campano e con i campionati Federali, di cui la corsa è fiore all’occhiello, i sostegni diretti di Antonio Solimeno e Giuseppe Cutolo, rispettivamente responsabile dello Scudetto Campano e presidente regionale della Fci.

“Abbiamo fatto in modo, sin dalla prima edizione, che la Matesannio risuonasse nel territorio come chiaro strumento attrattivo, non solo come sviluppo locale ma come chiara cassa armonica di un più ampio concetto di grande evento regionale” sono le parole dei direttori tecnici della manifestazione, Aldo Di Palma ed Alessandro Cassella.

Regolamento, modalità di iscrizione, altimetrie dei percorsi ed ogni altra utile info sono reperibili sul profilo FB e sul sito internet della manifestazione: https://www.facebook.com/matesannio/

