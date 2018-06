Torna Conpasuni con "E' di moda la solidarietà" L’iniziativa degli universitari della diocesi di Aversa

Conpasuni torna con “E’ di moda la solidarietà”, l’iniziativa degli universitari della diocesi di Aversa per la raccolta di indumenti e la sensibilizzazione ai temi del riuso e della solidarietà.

Mercoledì 13 Giugno gli universitari saranno al palazzo dell’istituto Morano, in via A. Mazzaggio n.12 Aversa, per raccogliere gli indumenti estivi da devolvere al guardaroba del centro diocesano caritas della diocesi di Aversa.

Non è la prima volta che gli studenti della consulta della pastorale universitaria si prodigano per questi temi. La campagna di raccolta indumenti, in collaborazione con caritas, è partita infatti il 2 Aprile 2017 ed è continuata poi con la “befana solidale” ed altre manifestazioni analoghe. Tutte sotto l’etichetta “è di moda la solidarietà”, ponendosi come obiettivo sia la responsabilizzazione del cittadino-universitario ad un impegno civile e sociale concreto sia come monito agli stessi operatori del mondo del volontariato e del terzo settore a non fare “beneficenza” solo in prossimità di feste e significativi eventi ma ogni giorno anche con semplici gesti.

In particolare Conpasuni in questi anni di collaborazione con la caritas diocesana, e con il suo direttore don Carmine Schiavone, ha intrapreso un percorso di crescita e riflessione rivolto al tema dei diritti fondamentali della persona, delle cause delle condizioni di degrado per l’uomo, della differenza tra limitazione e restrizione della libertà, temi poi ampiamente dibattuti anche nel percorso di formazione alla cittadinanza consapevole concluso nel mese di maggio.