Giovanni Ferrara annuncia la sua candidatura a sindaco Elezioni a San Felice a Cancello

“Ho l’onore e l’onere di annunciare la mia candidatura a sindaco di San Felice a Cancello alle prossime elezioni amministrative del 22 ottobre. Dietro questa candidatura c’è un gran numero di persone che ha individuato in me la guida per un nuovo cammino, è lo stesso gruppo che si era creato per la precedente tornata elettorale che per i ben noti motivi non si è svolta, un gruppo che si è potenziato creando le basi per la compilazione di più liste a supporto della mia candidatura”.

Giovanni Ferrara il giovane presidente di CambiaMente annuncia, senza lasciare spazio a dubbi, la sua candidatura a sindaco, scende in campo forte della richiesta che gli è stata fatta dai tanti sanfeliciani “orfani” della politica e stanchi di un paese in decadenza.

“Sono tante le persone animate da questo bisogno di riscatto e che vogliono aderire al nostro programma, hanno aderito anche noti personaggi della società civile di Polvica e di Nola e stiamo chiudendo anche con “amici” di Piedarienzo”. Conclude così l’aspirante sindaco di San Felice a Cancello, Giovanni Ferrara, icona del cambiamento, di un nuovo modo di fare politica, di una nuova fiducia per San Felice a Cancello.