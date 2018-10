"Autodeterminazione sociale e benessere collettivo" Convegno a Piedimonte Matese

Sabato 13 ottobre, alle ore 16:00, presso l’Auditorium comunale “Sveva Sanseverino” (Museo Civico R. Marrocco) si svolgerà il convegno “Autodeterminazione sociale e benessere collettivo”. L’evento si inserisce nell’insieme di iniziative promosse, a livello regionale, dall’Ordine Psicologi Campania, in occasione della IX edizione de “La settimana per il Benessere Psicologico”e “Città amiche del Benessere Psicologico”, in partnership con l’ANCI e quest’anno ha come tema centrale “la resilienza nelle comunità”.

L’incontro, organizzato dall’Associazione Fraternitas Onlus, nella persona del suo presidente e Psicologo Psicoterapeuta GiuseppeGuglielmo Leggiero e patrocinato dal comune di Piedimonte Matese, sarà così suddiviso:

Saluti istituzionali: Sindaco di Piedimonte Matese Luigi Di Lorenzo e Assessore Antonella Capone; “La Psicologia di Comunità. Abilità per la vita (Life Skills)”, interviene lo Psicologo-Psicoterapeuta Giuseppe Guglielmo Leggiero;

“Teoria Attaccamento; Parent Training; Coffy Test”, interviene la Psicologa Sara Cestaro; “Adolescenza; Bullismo; Formazione Insegnanti”, interviene la Psicologa-PsicoterapeutaTeresa Sapatiello; “Musicoterapia”, intervengono le PsicologheAnna Faellae Onesta D’Angelo;“Danzaterapia”, intervengono l’Educatrice e Ballerina Margherita Romano e il Giuseppe Guglielmo Leggiero; “Benessere Psico-fisico e Nutrizione”, interviene il Naturopata Vito Natale; “L’inclusione come forma di resilienza”, interviene il presidente dell’Associazione Papa Francesco, Anna Zulla. Modera l’evento Annabella Ciardiello.