"Educare i nostri figli alla resilienza è importantissimo" Settimana per il benessere psicologico, iniziative in tutta la Campania. Ecco Formicola, Caserta.

Educare alla resilienza gli alunni per renderli più forti e aperti al bello della vita, di questo si discuterà nella due giorni promossa dalla dirigenza scolastica dell’Istituto Onnicomprensivo Statale di Formicola-Liberi-Pontelatone, nell’ambito della IX Settimana per il Benessere Psicologico indetta dall’Ordine degli Psicologici della Campania fino a sabato prossimo.

I due appuntamenti dal taglio esclusivamente pedagogico e rivolti unicamente agli alunni frequentanti i plessi delle elementari (classi IV e V) e delle medie ubicati nelle comunità del Monte Maggiore, sono in programma rispettivamente domani, giovedì 11, alle ore 9,00 e dopodomani, venerdì 12 ottobre, alle ore 10,00 con i saluti della preside, Antonella Tafuri e della presidente dell’Ordine regionale degli Psicologi, Antonella Bozzaotra.

Seguiranno le relazioni sul tema “Educare alla Resilienza” a cura delle psicologhe Monica Colella e Tania Parente, e della Project Manager Carolina Palazzo, che si interfacceranno direttamente con i ragazzi spiegando loro l'importanza della resilienza e come imparare ad acquisirla.

“Educare i nostri figli alla resilienza equivale ad educarli alla felicità, ad amare la vita in tutte le sue sfaccettature. Ed il nostro istituto non poteva che aprire le proprie porte ad una iniziativa che mira a far stare bene i nostri ragazzi e garantire loro un sano percorso di crescita e di benessere psicologico, per il loro domani ed il futuro della nostra società”, spiega la Dirigente Scolastica Tafuri, come sempre aperta e pronta a cogliere ogni opportunità di miglioramento delle condizioni di vita e di formazione socio-educativa degli alunni frequentanti l’istituto Onnicomprensivo che raggruppa i comuni di Castel di Sasso, Formicola, Liberi, Pontelatone e Rocchetta e Croce.