Ad Aversa si inaugura la scuola di filosofia Sala Guitmondo del Seminario Vescovile, appuntamento giovedì 18 ottobre

La scuola di filosofia è un percorso didattico/ formativo ideato e realizzato da Serra club Aversa. L’obiettivo primario è guidare gli allievi all’elaborazione di un pensiero autonomo e critico sulla vocazione alla vita, alle scelte esistenziali, alla libertà individuale.

Diretta da Antonio Serpico, in questo settimo anno della sua attività a favore delle Scuole del territorio, propone lo studio per l’approfondimento del tema: Totalitarismi e dignità umana in Hannah Arendt.

Considerata la viva attualità dell’argomento, particolarmente dibattuto negli ultimi anni con pubblicazioni di testi che hanno suscitato attenzione profonda in credenti e non, sull’esercizio della libertà individuale, in relazione con l’altro nel rispetto della dignità umana; viene proposto lo studio della filosofa Hannah Arendt (1906-1975), scrittrice tedesca, poi naturalizzata statunitense, corrispondente per il “New Yorker” al processo di Eichmann in Israele nel 1960-1961. Il criminale nazista era stato catturato con un blitz dei servizi segreti israeliani in Argentina per volere di Ben Gurion, fondatore e primo ministro del nuovo stato ebraico, ipotizzato a suo tempo da Theodor Herzl (sionismo). La risoluzione Balfour (1917, gli Inglesi amministravano il territorio su mandato internazionale) consentiva la vendita della regione palestinese preferibilmente agli ebrei. Dopo la Seconda guerra mondiale, l’esodo verso la Palestina fu deciso perché i “figli d’Israele” avessero finalmente un punto di riferimento proprio. Era, psicologicamente, il ricongiungimento con gli ebrei già residenti laggiù.

Alla scuola partecipano gli Istituti del nostro territorio, con i docenti e gli allievi designati dai Dirigenti scolastici che hanno sottoscritto il protocollo di intesa per tutto lo svolgimento annuale del progetto, calibrato in incontri mensili che si terranno a rotazione negli istituti in rete, cui è sempre presente il Vescovo Angelo Spinillo, in dialogo con i giovani. Gli studi, le ricerche, il materiale didattico elaborato verrà presentato a fine anno, con la consegna degli attestati.