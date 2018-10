Marcia della pace in Campania a Santa Maria Capua Vetere “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”

Si svolgerà domenica 28 ottobre la ormai consueta Marcia della Pace.Promossa dalla Comunità dei Frati Minori e dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie l’iniziativa si tiene ricordando lo Spirito d’Assisi, il giorno in cui, per volontà del SantoPapa Giovanni Paolo II, di cui proprio domenica 22 si celebra la festa liturgica, i responsabili delle diverse chiese, comunità ecclesiali e capi delle grandi religioni del mondo si incontrarono per celebrare una “Giornata di preghiera per la pace” nella città dove nacque San Francesco.

La marcia della pace sammaritana che avrà per tema “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati” si svolge ormai ininterrottamente da oltre venti anni.

La giornata si aprirà 10 nella Chiesa dedicata alla Vergine delle Grazie con la celebrazione della Santa Messa celebrata dal parroco padre GiovangiuseppeCecere. Alle 11 ci sarà il raduno dei partecipanti nella Villa Comunale dove si svolgeranno dei giochi di pace. Alle 11,30 partenza della marcia che percorrendo Corso Ugo De Carolis, Corso Garibaldi e Via Mazzocchi giungerà al Duomo cittadino.

Come ogni anno è prevista la partecipazione di gruppi parrocchiali, movimenti, associazioni religiose e non, suore dei diversi istituti cittadini ed autorità civili.