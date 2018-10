"Ecco come rilanciare la Valle di Suessola e Terra di Lavoro" Intervento del deputato Antonio Del Monaco

«La "Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Eno-Agro-Alimentare della provincia di Caserta", che si terrà dal 9 all’11 novembre prossimo a Santa Maria a Vico, è sicuramente un’ottima iniziativa per il rilancio della Valle di Suessola e di tutta la Terra di Lavoro, spesso ingiustamente identificata in senso negativo solo con la Terra dei Fuochi e in senso positivo solo con la Reggia di Caserta.

Niente di più sbagliato! Perché il nostro territorio, da Sessa Aurunca ad Aversa, da Mondragone a Piedimonte Matese, ha un grande patrimonio artistico, culturale e paesaggistico di rara bellezza; inoltre, vantiamo diverse eccellenze nel settore enologico, agrario e alimentare che rendono la visita nella nostra provincia un piacere non solo per lo spirito, ma anche per il corpo. Plaudo dunque a questa bella iniziativa che, sul solco di altre già realizzate in passato dalla Asso Artigiani Imprese Caserta, punta a dare vita ad un percorso di valorizzazione del patrimonio e delle eccellenze di tutto l’agro casertano».

A dichiararlo è il deputato Antonio Del Monaco, eletto per il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale Campania 2 - 03, comprendente 19 comuni tra cui il capoluogo Caserta ed i quattro della valle di Suessola

La Mostra Mercato dell'Artigianato e dell'Eno-Agro-Alimentare della provincia di Caserta, organizzata da Asso Artigiani Imprese Caserta, si terrà in piazza Aragona. L'evento sarà realizzato con il sostegno e la collaborazione dell'Assessorato all'Agricoltura - Direzione generale Politiche agricole e forestali della Regione Campania, della Provincia di Caserta, con il patrocinio dei Comuni di Arienzo, Cervino, San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico ed insieme all'Unpli Caserta, al Corpo consolare di Napoli, all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, al Club Rotary "Maddaloni - Valle di Suessola". Sono previste giornate di studio, seminari, mostre ed incontri, con l'ambizioso progetto di favorire l'avvio di un sistema di rete e di sviluppo che proietti l'imprenditoria artigiana, l'economia, la cultura, il turismo di Terra di Lavoro in una prospettiva di internazionalizzazione.

In questo ambito rientra anche la promozione e l'organizzazione di azioni di promozione divulgativa a sostegno del Marchio d'Area "Valle di Suessola", cui hanno aderito, oltre alle istituzioni già elencate in precedenza, anche l'Iss "Galileo Ferraris" di Caserta, l'Iss "Aldo Moro" di Montesarchio (Benevento), l'Ic "Galileo Galilei" di Arienzo, l'Ic "Francesco Gesuè" di San Felice a Cancello, Copagi Campania, Cia, Claai, Cgil Caserta, Cisl Caserta, Uil Caserta, Ugl Caserta, Federconsumatori Caserta, Unione Consumatori Caserta, Lipu, Endas, Slow Food, Uildm di Caserta, delle Pro loco Arienzo, Cervino, Messercola-Forchia, San Felice a Cancello, Botteghino, Cancello Scalo e Santa Maria a Vico, le associazioni "Solidarietà cervinese" di Cervino, "Sant'Anna Valle di Suessola" di Santa Maria a Vico ed "Insieme" di San Felice a Cancello.