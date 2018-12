Caiazzo, corso di apicoltura. Domani la presentazione Un'opportunità per i giovani

Vuoi diventare un apicoltore e conoscere le principali nozioni di questo particolare mondo anche e soprattutto in termini occupazionali?

Puoi recarti domani domenica 2 dicembre nell'aula consiliare del Comune di Caiazzo dove l'associazione Api e Diversità di Terra di Lavoro, con il patrocinio dell'Amministrazione guidata dal sindacoStefano Giaquinto sotto l'egida dell'assessore all'Agricoltura Teresa Fasulo in sinergia con tutto il gruppo Uniti per Caiazzo, ha organizzato la presentazione di un interessante corso.

Un'opportunità per i giovani in Apicoltura, una iniziativa di formazione professionale rivolta a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle api o semplicemente a chi desidera approfondire le proprie conoscenze in modo ancora più tecnico così da iniziare o continuare una vera e propria idea lavorativa.

Un percorso di didattica applicata per la formazione dei futuri apicoltori, imparare a fare le cose sapendo il perché si fanno. La giusta sintesi tra conoscenze teoriche ed applicazioni pratiche partendo da un presupposto “ogni ape fa un dono alla natura e all'agricoltura per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema”.