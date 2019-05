Carfora primo eletto alla Camera Penale Pirozzi: «Riconoscimento di notevoli capacità, ancor più degne di nota vista la giovane età»

Il sindaco Andrea Pirozzi ha scritto una lettera di congratulazioni all'avvocato di Santa Maria a Vico Raffaele Carfora, che l'altro giorno è risultato il primo eletto alla Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere.

«A nome di tutta la cittadinanza che mi onoro di rappresentare, ho espresso all'avvocato Carfora le più vive felicitazioni. La sua elezione non è altro che il meritato riconoscimento delle capacità di un legale che si sta facendo strada in un campo difficile

Capacità ancora più degne di nota considerando la sua giovane età. Carfora è una persona che tutti conoscono ed in paese ammirano per le sue qualità personali e professionali e che sta portando alto il nome, oltre che della nostra comunità, di una famiglia che si è sempre spesa per la collettività: a partire dal padre, impegnato politicamente ed il cui nome figura tra quello dei miei predecessori come primo cittadino di un territorio che non smette di sfornare talenti.

Gli auguriamo che questa sia solo una tappa intermedia di una carriera sempre più splendente», afferma il sindaco Andrea Pirozzi.