Ponte Lago Patria: pressing di Petrella per trovare soluzioni Difficoltà di collegamento tra la provincia di Napoli e Caserta

Il sindaco di Castel Volturno Luigi Petrella ha incontrato il comitato per il ponte di Lago Patria. La struttura è chiusa da due mesi perchè a rischio crollo.

Una situazione piuttosto seria, che ha isolato centinaia di abitanti con difficoltà di collegamento tra la provincia di Napoli e Caserta.

"Al momento attendiamo gli esiti della prova di carico - ha spiegato il primo cittadino ad "Agenzia Nova" - cosi' potremmo lavorare sul da farsi, sara' mio impegno dare un accelerata al provvedimento per addivenire ad una fattibile soluzione. Non ho indicato tempi precisi ma ho parlato con il funzionario il quale ha ipotizzato 15 o 20 giorni per lo svolgimento delle prove di carico.

Ho rappresentato ai componenti del comitato che gli addetti ai lavori che hanno visionato sommariamente lo stato di salute della struttura non hanno dato un responso rassicurante. Ma al momento atteniamoci alla verifica statica che ci dira' come meglio agire per il bene dei residenti e di chi usa questa infrastruttura nel rispetto della sicurezza di tutti".