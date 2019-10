Decoro urbano a Cervino, Vigliotti fa mettere piante e fiori In campo l'amministrazione comunale

L’assessore al decoro urbano del Comune di Cervino, Pasqualina Vigliotti, dopo gli interventi di potatura e sfalcio dell’ erba, effettuati nei giorni scorsi dall’amministrazione targata Gennaro Piscitelli, nell’ottica di un miglioramento dell’immagine del proprio comune che passa, anche, attraverso aiuole fiorite e aree verdi pubbliche tenute in ordine, ha fatto piantare diverse piante ma soprattutto tantissimi fiori colorati in Piazza Immacolata, Piazza Vittorio Emanuele e Piazza dell’Emigrante.

L’iniziativa rappresenta sicuramente una bella cartolina di presentazione. “È evidente che il decoro urbano è il biglietto da visita con cui si presenta una città, i fiori e le piante la rendono più bella e accogliente e contribuiscono a far crescere l’educazione ambientale, a stimolare la cultura del bello, a trasmettere e propagare il rispetto e la valorizzazione dei beni pubblici, coinvolgendo e responsabilizzando la cittadinanza, soprattutto i giovani. - Lo dichiara l’assessore Pasqualina Vigliotti (Finanze, Tributi e Bilancio, Decoro Urbano, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Viabilità, Pubblica Illuminazione) attenta al processo di tutela e valorizzazione dell’immagine del suo comune - Per questa operazione di “abbellimento” delle principali piazze di Cervino non sono stati attinti fondi dalla Cassa Comunale”.