Cervino ammesso al finanziamento per il wifi pubblico La soddisfazione del sindaco Piscitelli

“Il Comune di Cervino rientra tra gli enti che hanno ottenuto il finanziamento per il wifi gratis da parte dell’Unione Europea”. A dare l’annuncio è il sindaco Gennaro Piscitelli e l’iniziativa è wifii4eu, che promuove il libero accesso alla connettività wi-fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l’Europa.

Con un budget di 26.7 milioni di euro, la Commissione ha distribuito 1780 vouchers in tutti i comuni Europei basandosi sul criterio “primo arrivato, primo servito”. Wifi4eu offre ai comuni la possibilità di richiedere un buono per un valore di 15 mila euro da utilizzare per l’installazione di apparecchiature Wifi negli spazi pubblici all’interno dei comuni che non sono già dotati di uno hotspot. Cervino rientra tra i 142 i comuni italiani vincitori del terzo bando Wifi4Eu.

“Un altro passo avanti di questa amministrazione impegnata nella ricerca di finanziamenti per offrire alla nostra comunità servizi pubblici – ha commentato il primo cittadino di Cervino, Gennaro Piscitelli – Cervino potrà usufruire del WiFi pubblico, come le più moderne città, un’opportunità di comunicazione e condivisione, un importante servizio per tutti i cittadini, soprattutto quelli più giovani.”