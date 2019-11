Alunni commossi al racconto delle "Mamme Coraggio" Gricignano di Aversa, sicurezza stradale e prevenzione

L'associazione "Mamme Coraggio", presieduta da Elena Ronzullo, è intervenuta nella scuola Icf Santagata di Gricignano di Aversa, per parlare di sicurezza stradale".

Gli alunni dopo aver ascoltato le toccanti parole di Ronzullo, mamma di Luigi Ciramella morto a soli 19 anni, il 31 luglio del 2008 sulla strada Ischitella-Madonna del Pantano, si sono commossi e stretti intorno a lei in un unico abbraccio.

“Mi sento in dovere di ringraziare la preside Loredana Russo - ha dichiarato la portavoce delle 'Mamme Coraggio' che ha voluto fortemente che io portassi la mia testimonianza ai suo alunni. Ringrazio tutti gli insegnanti, in particolare Ilaria Grifatti per la sua disponibilità nel venirmi a prendere fino a casa, per poi riaccompagnarmi. Quando sono entrata nell'istituto ho avuto un’accoglienza calorosa, e parlare con i giovani mi ha riempito il cuore. E’ stata una mattinata piena di emozioni, vedere i ragazzi piangere e ascoltare le loro parole mi ha fatto capire che il mio messaggio è arrivato dritto ai loro cuori. Non aggiungo altro, le foto scattate a scuola dagli studenti possono raccontare più di me.