Istituzione Forum dei Giovani a Cervino, il consiglio approva La carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale

Approvata con deliberazione del consiglio comunale di Cervino, l’Istituzione del Forum dei Giovani, in attuazione della carta europea della partecipazione dei Giovani alla vita comunale e regionale, del “Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per la gioventù europea” e della Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani).

La giunta targata Gennaro Piscitelli esprime soddisfazione per il risultato ottenuto, la delibera è stata approvata quasi all’unanimità in quanto anche due componenti dell’opposizione (Orsola Fusco e Giovina Del Gaudio) hanno votato per lo strumento cardine nel campo delle politiche giovanili.

I Forum dei Giovani sono la principale forma istituzionale di partecipazione attiva alla vita sociale, politica e pubblica dei giovani. I Comuni possono istituire il Forum dei Giovani (art. 6 L.r. 26/2016), quale organismo consultivo di partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani residenti nel territorio comunale e rientranti nella fascia di età di cui all’articolo 2 della suddetta legge (giovani di età compresa tra i sedici ed i trentaquattro anni).

“Il mio auspicio è che il Forum possa essere, così come dovrebbe sempre essere, luogo di democratico confronto tra i ragazzi, lontano da certe logiche, a volte non sempre costruttive, della politica”. Sono le parole di Emanuela Daddio, assessore alle Politiche Giovanili e Forum Giovanile. Fin qui la nota è firmata dal sindaco sindaco di Cervino Gennaro Piscitelli.