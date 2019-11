Maltempo, Ischitella allagata e residenti sul piede di guerra Borrelli (Verdi): “Subito verifiche su impianti di drenaggio e sulle pompe”

“Diverse abitazioni e esercizi commerciali di Ischitella sono allagati in seguito alle copiose piogge odierne. Una situazione difficilissima per decine di nuclei familiari che, da stamattina, hanno visto le proprie abitazioni riempirsi d’acqua. Danni ingenti anche agli esercizi commerciali.

Secondo i residenti la responsabilità di quanto accaduto sarebbe del Consorzio di bonifica i cui impianti di drenaggio delle acque sarebbero fuori uso da tempo. Ho chiesto la verifica immediata degli stessi impianti e delle pompe di drenaggio per verificare se ci siano responsabilità specifiche e per far sì che le stesse siano rimesse in funzione nel più breve tempo possibile”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Eilio Borrelli, che ha ricevuto numerose video segnalazioni da parte dei residenti.

Proprio questi ultimi sono sul piede di guerra nei confronti del Consorzio di bonifica: “Siamo pronti a denunciare quanto accaduto e vogliamo essere risarciti dei danni causati dal malfunzionamento degli impianti – hanno dichiarato alcuni dei portavoce – poiché delle 18 pompe di drenaggio delle acque degli impianti di Lago Patria e Castelvolturno, solo cinque sono in funzione. E lo sono in seguito alle nostre proteste nei confronti del Consorzio. Eppure paghiamo regolarmente i bollettini per un servizio inesistente.

Tra le famiglie colpite dall’invasione d’acqua ce ne sono anche alcune con disabili. Per loro la situazione è davvero difficile. Siamo costretti a muoverci con i gommoni laddove fino a ieri c’erano le strade. Ma quello che è incredibile è che, nonostante quello che sta accadendo, nessuno si è presentato sugli impianti per capire la situazione. Pazzesco”.