"La Boerio lontana anni luce da Di Santo" Sant'Arpino. Forzisti sul piede di guerra

A Sant'Arpino si è tenuta una riunione di forzisti e simpatizzanti, durante la quale si è deciso unanimamente di siglare un documento di risposta ad una nota divulgata da Di Santo, in merito all'apertura verso Iolanda Boerio, coordinatrice azzurra santarpinese.

I forzisti e i simpatizzanti hanno ribadito "l'assoluto dissenso nei confronti della scelta fatta da Giorgio Magliocca", una decisione che ha generato un diffuso malcontento in tutto l'Atellano. In particolare Iolanda Boerio, rispetto all'apertura di Di Santo, ha fatto sapere che "Da due anni ha chiuso ogni contatto per differenti visioni e modalità di azione diametralmente opposte", sono noti infatti i dissapori avuti ai tempi di Alleanza Democratica, ridotto in un cumulo di macerie, da quando proprio la Boerio e i suoi decisero di abbandonare Di Santo per strade piú vicine ai loro ideali di democrazia e di politica.

La coordinatrice forzista ha dichiarato: "Non intendo né ora, né in futuro avere a che fare con Di Santo. È una persona incoerente che, come abbiamo avuto modo di vedere anche oggi, in meno di 24 ore prima mi ha strizzato l'occhio in cerca di appoggio politico, e poi non ricevendolo, ha dichiarato che la politica non fa per me.

La posizione è netta e purtroppo per Di Santo i forzisti e i cittadini qui a Sant'Arpino sono delusi dalle sue decennali beghe, tristemente note alle cronache. La chiusura è totale da parte di tutti i forzisti, e all'assemblea sarà da solo, a quanto pare di nuovo tra un cumulo di macerie."