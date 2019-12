Il fascino della festa di "'a festa 'e Sant'Antuono" Il paese di Macerata Campania è già immerso nella tipica festività

La festa di Sant'Antonio Abate edizione 2020 è entrata nel vivo. Infatti dopo «'A Lummenera» svoltasi a San Nicola la Strada e l'accensione delle luminarie nell'ambito dell'evento «Dodici Giorni di Natale» di domenica scorsa a Recale, il paese di Macerata Campania è già immerso nella tipica «'A festa 'e Sant'Antuono».

Le Battuglie di Pastellessa hanno avviato le prove della tipica musica a Sant'Antuono e seguono la costruzione dei Carri che sfileranno a gennaio per le strade della città. Domenica scorsa a Recale in tanti si sono ritrovati in piazza Matteotti dove il sindaco Raffaele Porfidia, la consigliera Gemma Argenziano - delegata alla Cultura - e l'amministrazione comunale hanno acceso il mega albero di Natale. Il cuore del paese è illuminato a festa per il Natale. «Con l'accensione dell'albero e delle luminarie abbiamo dato il via alla manifestazione finanziata dalla Regione Campania che ci ha permesso di lavorare senza dover provvedere a spese con fondi comunali e quindi a costo zero per l'Ente. Puntiamo a far rivivere al nostro territorio e quindi ai cittadini lo spirito natalizio e le tradizioni. Intanto abbiamo cantato tutti le musiche natalizie con il coro gospel VocalDreamer. Poi saluteremo l'arrivo del 2020 con un'altra manifestazione, stavolta al teatro comunale, con il noto attore e cabarettista Ciro Giustiniani e il gruppo Radio Rocket dal programma “Made in Sud” e la tribute band Lucio e Dintorni», hanno fatto sapere il sindaco e la consigliera.

Intanto per tutti i week-end fino al 6 gennaio a Macerata Campania "Paese della Pastellessa" si continuerà con l'allestimento dei “Carri di Sant’Antuono” e con le prove musicali delle “Battuglie di Pastellessa” con gli oltre 1200 bottari, in attesa della grande festa dedicata a Sant'Antonio Abate, che nella Parrocchia Martino Vescovo diretta da don Rosario Ventriglia culminerà il 17 gennaio 2020, portando nella città casertana tantissimi devoti e turisti provenienti da tutta l'Italia e anche dall'estero. Non mancherà l'occasione di assaggiare la tipica past'e'llessa, il piatto tipico maceratese presentato recentemente a Bogotà in Colombia in occasione della 14esima sessione Unesco sul Patrimonio Culturale Immateriale.