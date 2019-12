Pulizia valloni e rete fognaria: così ci siamo salvati Cervino, evitati allagamenti grazie all'attività di prevenzione

“Nonostante la pioggia copiosa di questi ultimi giorni non si sono verificati episodi di allagamento. - lo comunica soddisfatto il primo cittadino di Cervino, Gennaro Piscitelli.

Grazie a interventi mirati di pulizia dei valloni e di un tratto della rete fognaria si sono evitati, per gran parte, i disagi che purtroppo si sono verificati nelle settimane precedenti nel tratto che da Via Ponte Grotta a Via Principe Umberto, liberato da detriti di ogni genere.

Grazie ai fondi finanziati dalla Regione Campania per i servizi di manutenzione stradale, una pulizia straordinaria di diserbo e di rimozione del fango lungo i marciapiedi era già stata effettuata nel mese di novembre.

La rete fognaria è molto vecchia, pertanto, sto attivando le procedure per un finanziamento pubblico che possa consentire il rifacimento.

Intanto è stato attivato un percorso di prevenzione consistente nella pulizia di tutte le caditoie e tutti i valloni, è essenziale intervenire preventivamente, iniziando dai tombini delle fogne ripulendoli da subito del materiale stagnante e rimuovendo il fango e l’accumulo di foglie. Importante ripulire preventivamente tutti i fossi di deflusso delle acque piovane”.

Unitamente al sindaco Piscitelli le operazioni sono state seguite dall’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Caturano e dall’assessore alla Viabilità, Pasqualina Vigliotti.