Lotta al femminicidio, al via il progetto Itinerant-art In campo comuni e associazioni da Napoli a Caserta

Pronto per partire il progetto Itinerant-art. Il primo passo di questo appassionante viaggio è previsto il giorno 18 gennaio 2020, alle ore 17.00, presso il “Salone San Vincenzo” del centro caritas diocesana in via San Nicola ad Aversa.

All’inaugurazione parteciperanno il Vescovo di Aversa Mons. Angelo Spinillo, il Sindaco Alfonso Golia, Concetta Schiavone, coordinatrice del Centro Antiviolenza e Casa di Accoglienza “Lorena casa delle donne contro la violenza ” – Coop. Eva, Rossella Luglio della Coop. EVA, Antonella Nigro, critico d’arte - curatrice del percorso. Coordina i lavori Gianni Solino, responsabile provinciale di Libera Caserta e direttore del Museo Campano di Capua.

Si tratta di un’iniziativa di un gruppo di artisti provenienti da diversi Comuni della Provincia di Caserta, Napoli e oltre, nata dal desiderio di dare il proprio contributo nella lotta contro il femminicidio. Il progetto si avvale della collaborazione e del sostegno di diverse associazioni culturali, artistiche e sportive, e dell’adesione di numerose amministrazioni comunali. Lo scopo è quello di sperimentare la fattibilità di un percorso itinerante dell’arte, costituendone un vero e proprio laboratorio che, di luogo in luogo, è aperto alle varie espressioni culturali di artisti che, conosciuti a livello nazionale e internazionale, proporranno un viaggio che si snoderà attraverso dipinti, sculture e la tecnica delle installazioni.

L’idea, denominata Itinerant art, “Interazione comunicativo-espressiva ”, presenta opere in mostra, che, rappresentando il tema drammatico del femminicidio, esprimono un deciso e risoluto messaggio nel dire stop alla violenza sulle donne. Tutto ciò attraverso un confronto artistico intenso e articolato, programmato in collaborazione con le associazioni e un gruppo di lavoro formato da artisti, critici dell’arte e della comunicazione. Il calendario delle esposizioni e delle performance è formulato in accordo con i Comuni interessati e ha inizio a gennaio 2020.

Durante la serata inaugurale di questo primo appuntamento, sarà presentato il catalogo del percorso. La visita della mostra d’arte sarà a cura degli artisti coinvolti nel progetto, che più e meglio, sapranno indicare e delineare motivazioni, ispirazioni e linguaggi.

L’intesa si ispira alla libera partecipazione e non persegue fini di lucro. Coordinatore dell’accordo di intesa è il Prof. Giuseppe Ferraiuolo, artista. Per gli studenti delle scuole di Aversa la mostra è aperta nelle mattinate del 21-22-23 gennaio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

Durante la visita degli studenti, nei giorni del 22 e 23 dalle ore 9.30 alle ore 13.00, si esibirà il gruppo sportivo femminile dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Polisportiva Capasso, con performance inerente al tema.

Apertura mostra d’arte, per tutti i fruitori che desiderano visitarla, nei pomeriggi dei giorni: 19-20-24-25-26, dalle ore 15.00 alle ore 19.00.