Casal di Principe piange la seconda vittima da coronavirus Lo ha annunciato il sindaco Natale. In città sono 7 le persone contagiate

“Purtroppo ancora cattive notizie: una delle pazienti positiva al covid, è deceduta in ospedale, mentre è risultato positivo un componente della famiglia di un altro positivo. Dunque ad oggi, registriamo 7 casi positivi, di cui una guarita, due deceduti, altri 4 a casa senza sintomi, di cui due familiari della deceduta".

Così il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, in un post sui suoi profili social annuncia il secondo lutto che ha colpito la cittadina casertana.

"Ai familiari vanno le condoglianze dell'amministrazione e della città. Alle persone positive, gli auguri di pronta guarigione, a tutti noi l'invito a restare a casa, per rispetto di chi non ce l'ha fatta e per evitare di dover piangere altri morti. Coraggio e pazienza", il monito della fascia tricolore casalese.