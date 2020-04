Covid, paziente guarita: zero contagi in città Il sindaco di Casal di Principe: "Avanti così"

Segnali confortanti in arrivo dal comune di Casal di Principe per quanto riguarda i contagi da Covid-19. Negativizzata l'ultima paziente risultata positiva. A comunicarlo è proprio il sindaco Renato Natale: "Ora in città non vi sono più pazienti positivi al coronavirus. Avanti così, ci felicitiamo con chi è guarito e continuo a chiedere a tutti di restare a casa, ce la stiamo facendo". Sette i pazienti positivi registrati a Casal di Principe, 2 i deceduti.