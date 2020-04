Covid, task force dei volontari: donate oltre 2500 mascherine Al lavoro i volontari della Protezione Civile di Cancello e Arnone

Consegnate alla popolazione oltre 2500 mascherine, in azione venti volontari della Protezione Civile a Cancello ed Arnone. "Fin dai primi accenni dell'emergenza epidemiologica legata al virus Covid-19 ci siamo attivati e d'accordo con l'amministrazione comunale è stato attivato il Coc per organizzare una task force a sostegno della comunità" precisa Angelo Sammarco, responsabile del Centro operativo comunale chr continua: "Fino ad oggi sono stati distribuiti circa 350 pacchi alimentari.

È stato inoltre attivato un numero di emergenza con reperibilità H24 per chiunque abbia necessità. L'attenzione maggiore è stata dedicata alle persone impossibilitate ad uscire di casa fornendo loro assistenza non solo per la spesa a domicilio, ma anche per il ritiro e la consegna dei farmaci.

Sono state consegnate oltre 2500 mascherine chirurgiche. Alcune in tessuto realizzate da alcune nostre concittadine con il materiale fornito dall'amministrazione comunale".