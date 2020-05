Una messa in memoria di Don Salvatore D'Angelo Ventesimo anniversario della morte del sacerdote amico dei giovani

Sabato prossimo, 30 maggio, ricorre il 20esimo anniversario del “dies natalis” di Don Salvatore D’Angelo, sacerdote e fondatore del Villaggio dei Ragazzi, venuto a mancare nel maggio del 2000.

Per l’occasione, l’opera maddalonese ha organizzato una santa messa “in memoria” che sarà celebrata alle ore 10.30 presso la chiesa dell’Annunziata di Maddaloni.

La celebrazione liturgica sarà presieduta da Giovanni D’Alise, Vescovo della diocesi di Caserta. In conseguenza delle prescrizioni normative volte alla limitazione della diffusione epidemiologica da Covid-19, in chiesa potrà essere presente un numero limitato di persone.Sarà possibile seguire la celebrazione eucaristica anche in diretta streaming sulla pagina facebook della fondazione