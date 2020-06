10eLotto: a Marcianise un 9 da 50mila euro La dea bendata bacia la Campania

Il 10eLotto regala un 9 da 50mila euro a Marcianise, in provincia di Caserta - come riporta l'agenzia di stampa Agimeg - grazie a una giocata Oro su un'estrazione frequente. Con il Lotto tradizionale, invece, sono state centrate due quaterne identiche a pochi chilometri di distanza l'una dall'altra, a Cassola e a Rosà, in provincia di Vicenza. In entrambi i casi, è stata giocata una combinazione di 5 numeri (15, 29, 75, 77, 90) sulla ruota di Milano, ma appunto i numeri indovinati alla fine sono stati 4. Ciascuna quaterna ha fruttato 28.500, se si trattasse di un unico giocatore avrebbe vinto complessivamente 57mila euro. Il concorso di ieri complessivamente ha distribuito vincite per oltre 25,2 milioni, dall'inizio dell'anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per oltre 1 miliardo e 711 milioni di euro