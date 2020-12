Don Francesco è guarito: Maddanoni esulta Il vicario parrocchiale sconfigge il Covid

Esulta la comunità di Maddaloni nel giorno dell'Immacolata. Don Francesco Piscitelli, vicario parrocchiale operante nella chiesa di Maria Santissima Immacolata a Maddaloni e Santa Maria Delle Grazie a Cervino, ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19.

E' stato egli stesso a diffondere la lieta notizia: "Dopo 28 giorni di quarantena e tampone molecolare negativo Don Francesco può riprendere la sua attività. Su consiglio del medico *Don Francesco riprenderà il servizio ministeriale nelle parrocchie Giovedi 10 dicembre 2020* così da permettere con gradualità al suo fisico di smaltire tutti i medicinali assunti in questi giorni.

La vita a volte ci costringe a fermarci, come in questo tempo drammatico che stiamo vivendo. Altre volte però siamo noi a fermarci perché non vogliamo camminare. Preferiamo rimanere fermi. A volte infatti le paure ci bloccano e ci impediscono di camminare. Non vogliamo rischiare, forse non sappiamo bene neppure dove andare.

La Parola di Dio ci rassicura: Dio apre per noi strade anche dove ci sembrerebbe impossibile. Anche nella steppa e ne deserto, Dio è capace di aprire sentieri. Il Signore ci rassicura: viene per curare le nostre paralisi, rimette in moto gli ingranaggi bloccati della nostra vita.

Come il paralitico, però, siamo noi che poi dobbiamo avere il coraggio di prendere in mano il nostro lettuccio e rimetterci a camminare. Quel lettuccio rappresenta il passato, le situazioni pesanti che forse ci hanno schiacciato. Con Gesù possiamo riprenderle in mano e decidere che cosa farne."